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Медведев проиграл Вавринке на Australian Open

10:41
Даниил Медведев. Фото twitter.com/AustralianOpen
Даниил Медведев. Фото twitter.com/AustralianOpen
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Россиянин Даниил Медведев проиграл швейцарцу Стэну Вавринке со счетом 2-3 выбыл из розыгрыша Australian Open. Матч продолжался 3 часа 29 минут.

В следующем раунде Вавринка сыграет с победителем пары Андрей Рублев — Александр Зверев.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 49100000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Четвертый круг

Стэн Вавринка (Швейцария, 15) — Даниил Медведев (Россия, 4) — 6:2, 2:6, 4:6, 7:6 (7:2), 6:2

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