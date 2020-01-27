Медведев проиграл Вавринке на Australian Open
10:41
Россиянин Даниил Медведев проиграл швейцарцу Стэну Вавринке со счетом 2-3 выбыл из розыгрыша Australian Open. Матч продолжался 3 часа 29 минут.
В следующем раунде Вавринка сыграет с победителем пары Андрей Рублев — Александр Зверев.
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 49100000 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Четвертый круг
Стэн Вавринка (Швейцария, 15) — Даниил Медведев (Россия, 4) — 6:2, 2:6, 4:6, 7:6 (7:2), 6:2
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