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Панарин и Бучневич посетили матч Медведева на US Open

12:27
Сторис Артемия Панарина. Фото Instagram
Сторис Артемия Панарина. Фото Instagram
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Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин и форвард «Сент-Луиса» Павел Бучневич посетили матч российского теннисиста Даниила Медведева против Дэниэля Эванса на US Open (6:3, 6:4, 6:3).

Панарин опубликовал фото в сторис Instagram, на котором хоккеисты держат российский флаг на трибуне.

«Победюн», — подписал фото спортсмен.

Сторис Артемия Панарина. Фото Instagram
Сторис Артемия Панарина. Фото Instagram

За выход в полуфинал Медведев поборется с голландцем Ботиком ван де Зандсюлпом.

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Екатерина Савостина все материалы автора

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