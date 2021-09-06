Панарин и Бучневич посетили матч Медведева на US Open
12:27
Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин и форвард «Сент-Луиса» Павел Бучневич посетили матч российского теннисиста Даниила Медведева против Дэниэля Эванса на US Open (6:3, 6:4, 6:3).
Панарин опубликовал фото в сторис Instagram, на котором хоккеисты держат российский флаг на трибуне.
«Победюн», — подписал фото спортсмен.
Сторис Артемия Панарина. Фото Instagram
За выход в полуфинал Медведев поборется с голландцем Ботиком ван де Зандсюлпом.
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