Панарин и Бучневич посетили матч Медведева на US Open

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин и форвард «Сент-Луиса» Павел Бучневич посетили матч российского теннисиста Даниила Медведева против Дэниэля Эванса на US Open (6:3, 6:4, 6:3).

Панарин опубликовал фото в сторис Instagram, на котором хоккеисты держат российский флаг на трибуне.

«Победюн», — подписал фото спортсмен.

Сторис Артемия Панарина. Фото Instagram

За выход в полуфинал Медведев поборется с голландцем Ботиком ван де Зандсюлпом.