Медведев — о выходе в четвертьфинал US Open: «Доволен, что победил и у меня осталось много сил»
Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал победу над Дэниэлем Эвансом в четвертом круге US Open (6:3, 6:4, 6:3).
«Отличный матч. Впервые играл против Эванса. Он непростой соперник. Например, у него был матч-пойнт против Вавринки, когда Стэн выиграл здесь титул. Это что-то значит.
Он уже давно топ-игрок, так что мне нужно было сосредоточенно действовать от начала и до конца. Я хорошо подавал, старался играть разнообразно. Доволен, что с таким счетом победил сложного соперника, что у меня осталось много сил.
Отлично чувствую себя перед второй неделей — в плане игры, психологии, физики. С нетерпением жду новых матчей", — приводит слова Медведева пресс-служба турнира.
В четвертьфинале Медведев сыграет против представителя Нидерландов Ботика ван де Зандсюлпа.
Дополнительная информация:
https://www.usopen.org/en_US/news/interviews/2021-09-05/2021-09-05_interview_daniil_medvedev_round_of_16_2021_us_open.html
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