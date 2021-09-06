Российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал победу над Дэниэлем Эвансом в четвертом круге US Open (6:3, 6:4, 6:3).

«Отличный матч. Впервые играл против Эванса. Он непростой соперник. Например, у него был матч-пойнт против Вавринки, когда Стэн выиграл здесь титул. Это что-то значит.

Он уже давно топ-игрок, так что мне нужно было сосредоточенно действовать от начала и до конца. Я хорошо подавал, старался играть разнообразно. Доволен, что с таким счетом победил сложного соперника, что у меня осталось много сил.

Отлично чувствую себя перед второй неделей — в плане игры, психологии, физики. С нетерпением жду новых матчей", — приводит слова Медведева пресс-служба турнира.

В четвертьфинале Медведев сыграет против представителя Нидерландов Ботика ван де Зандсюлпа.