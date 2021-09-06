Алькарас и Оже-Альяссим сыграют самый молодой четвертьфинал US Open c 1984 года

18-летний испанский теннисист Карлос Алькарас и 21-летний канадец Феликс Оже-Альяссим сыграют в четвертьфинале US Open.

Это будет самый молодой четвертьфинал Открытого чемпионата США c 1984 года, сообщает Twitter ATP. Тогда 19-летний Пэт Кэш победил 20-летнего Матса Виландера.

В четвертом круге Алькарас обыграл немца Петера Гойовчика (5:7, 6:1, 5:7, 6:2, 6:0) и стал самым молодым участником четвертьфинала в истории турнира. А Оже-Альяссим победил американца Фрэнсиса Тиафо (4:6, 6:2, 7:6 (8:6), 6:4).