Президент федерации тенниса России Шамиль Тарпищев в беседе с «СЭ» назвал россиянина Даниила Медведева одним из фаворитов US Open. В четвертом круге ему будет противостоять американец Фрэнсис Тиафо.

— Можно ли теперь назвать Медведева фаворитом US Open? Мы, конечно, очень многого ждем от него, — сказал Тарпищев. — Единственного фаворита нет. Зверев набрал форму, Тим играет очень прилично. Это те игроки, про которых не скажешь, что Медведев их сильнее. Физическая готовность здесь зависит от психики. Не играя на соревнованиях, нервную нагрузку все переносят по-разному. Поэтому тяжело судить, кто психологически будет готов.

Например, Хачанов очень неровно сыграл. Он отсидел в Москве во время пандемии, был всего месяц тренировочной практики. А многие остальные находили места для тренировок на крытых кортах в изоляции. По классу игры Медведев теоретически может считаться фаворитом, но по факту он один из трех-четырех фаворитов. (Сергей Федоров)