Аревало и Рожер победили Додига и Крайчека в финале «Ролан Гаррос» в парном разряде

Марсело Аревало и Жан-Жюльен Рожер выиграли «Ролан Гаррос» в парном мужском разряде.

В финале Аревало и Рожер победили Ивана Додига и Остина Крайчека в трех сетах — 6:7 (4:7), 7:6 (7:5), 6:3.

31-летний Аревало впервые в карьере выиграл турнир «Большого шлема» в парном мужском разряде, для 40-летнего Рожера этот титул стал третьим. До этого он выигрывал «Уимблдон» 92015) и US Open (2017).

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 43 600 000 евро

Открытые корты, грунт

Мужчины

Парный разряд

Финал

Марсело Аревало/Жан-Жюльен Рожер (Сальвадор/Нидерланды, 12) — Иван Додиг/Остин Крайчек (Хорватия/США) — 6:7 (4:7), 7:6 (7:5), 6:3