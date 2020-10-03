Квитова вышла в четвертый круг Roland Garros, Остапенко и Мартич вылетели

Чешка Петра Квитова обыграла канадку Лейлу Фернандес в третьем круге Roland Garros. Соперницей седьмой «сеяной» теннисистки станет Чжан Шуай из Китая.

Еще одна «сеяная» — хорватка Петра Мартич — уступила Лауре Зигемунд из Германии. Немка встретится с представительницей Испании Паулой Бадосой Хиберт, которая одолела Елену Остапенко из Латвии.

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 38 000 000 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд

Третий круг

Паула Бадоса Хиберт (Испания) — Елена Остапенко (Латвия) — 6:4, 6:3

Петра Квитова (Чехия, 7) — Лейла Фернандес (Канада) — 7:5, 6:3

Лаура Зигемунд (Германия) — Петра Мартич (Хорватия, 13) — 6:7 (5:7), 6:3, 6:0

Фиона Ферро (Франция) — Патрича Мария Тиг (Румыния) — 7:6 (9:7), 4:6, 6:0