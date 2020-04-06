Кузнецова и Шарапова вступили в борьбу за виртуальный US Open. Первая соперница Кузнецовой — Навратилова
Официальный аккаунт US Open в Twitter начал виртуальный розыгрыш турнира в женском разряде среди победительниц прошлых лет. Победительницы противостояний определятся голосованием болельщиков.
В виртуальном US Open принимают участие две россиянки: Светлана Кузнецова (2004 год) и Мария Шарапова (2006 год).
Шараповой досталась в соперницы Маргарет Корт (1970), Кузнецовой — Мартина Навратилова (1984).
First matchup:— US Open Tennis (@usopen) April 6, 2020
Third matchup:— US Open Tennis (@usopen) April 6, 2020
При этом две россиянки в случае побед над соперницами могут пересечься в четвертьфинале.
Отметим, что некоторые многократные победительницы турнира получили больше одного места в сетке, поэтому Навратилова, Моника Селеш, сестры Серена и Винус Уильямс теоретически могут сыграть сами с собой.
Ранее US Open проводил аналогичную игру в мужском разряде. Победителем стал россиянин Марат Сафин (US Open 2000), за которого в финале проголосовало больше болельщиков, чем за Рафаэля Надаля (2010).