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Кузнецова и Шарапова вступили в борьбу за виртуальный US Open. Первая соперница Кузнецовой — Навратилова

6 апреля 2020, 23:40
Сетка виртуального US Open. Фото Twitter
Сетка виртуального US Open. Фото Twitter
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Официальный аккаунт US Open в Twitter начал виртуальный розыгрыш турнира в женском разряде среди победительниц прошлых лет. Победительницы противостояний определятся голосованием болельщиков.

В виртуальном US Open принимают участие две россиянки: Светлана Кузнецова (2004 год) и Мария Шарапова (2006 год).

Шараповой досталась в соперницы Маргарет Корт (1970), Кузнецовой — Мартина Навратилова (1984).

При этом две россиянки в случае побед над соперницами могут пересечься в четвертьфинале.

Марат Сафин выиграл виртуальный US Open у Рафаэля Надаля.20 лет спустя Сафин снова выиграл US Open. В финале «повержен» Надаль

Отметим, что некоторые многократные победительницы турнира получили больше одного места в сетке, поэтому Навратилова, Моника Селеш, сестры Серена и Винус Уильямс теоретически могут сыграть сами с собой.

Ранее US Open проводил аналогичную игру в мужском разряде. Победителем стал россиянин Марат Сафин (US Open 2000), за которого в финале проголосовало больше болельщиков, чем за Рафаэля Надаля (2010).

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