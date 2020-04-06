Официальный аккаунт US Open в Twitter начал виртуальный розыгрыш турнира в женском разряде среди победительниц прошлых лет. Победительницы противостояний определятся голосованием болельщиков.

В виртуальном US Open принимают участие две россиянки: Светлана Кузнецова (2004 год) и Мария Шарапова (2006 год).

Шараповой досталась в соперницы Маргарет Корт (1970), Кузнецовой — Мартина Навратилова (1984).

First matchup: — US Open Tennis (@usopen) April 6, 2020

Third matchup: — US Open Tennis (@usopen) April 6, 2020

При этом две россиянки в случае побед над соперницами могут пересечься в четвертьфинале.

Отметим, что некоторые многократные победительницы турнира получили больше одного места в сетке, поэтому Навратилова, Моника Селеш, сестры Серена и Винус Уильямс теоретически могут сыграть сами с собой.

Ранее US Open проводил аналогичную игру в мужском разряде. Победителем стал россиянин Марат Сафин (US Open 2000), за которого в финале проголосовало больше болельщиков, чем за Рафаэля Надаля (2010).