Контавейт отдала всего один гейм Бенчич на Australian Open

Эстонка Анетт Контавейт вышла в четвертый круг турнира Australian Open. Она в двух сетах обыграла швейцарку Белинду Бенчич, отдав сопернице всего один гейм.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 49100000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Третий круг

Анетт Контавейт (Эстония, 28) — Белинда Бенчич (Швейцария, 6) — 6:0, 6:1