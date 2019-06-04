Конта обыграла Стивенс и стала первой полуфиналисткой Roland Garros

Британская теннисистка Джоанна Конта вышла в полуфинал Открытого чемпионата Франции, обыграв в двух сетах седьмую сеяную соревнований американку Слоан Стивенс – 6:1, 6:4.

Встреча продолжалась 1 час 12 минут.

За выход в финал 28-летняя Конта поспорит с победительницей пары Маркета Вондроушова​ (Чехия) – Петра Мартич (Хорватия).

Париж (Франция)

Турнир "Большого шлема" Roland Garros

Общий призовой фонд 42 661 000 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Джоанна Конта (Великобритания, 26) – Слоан Стивенс (США, 7) – 6:1, 6:4