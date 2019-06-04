Конта обыграла Стивенс и стала первой полуфиналисткой Roland Garros

Британская теннисистка Джоанна Конта вышла в полуфинал Открытого чемпионата Франции, обыграв в двух сетах седьмую сеяную соревнований американку Слоан Стивенс – 6:1, 6:4.
Встреча продолжалась 1 час 12 минут.
За выход в финал 28-летняя Конта поспорит с победительницей пары Маркета Вондроушова (Чехия) – Петра Мартич (Хорватия).
Париж (Франция)
Турнир "Большого шлема" Roland Garros
Общий призовой фонд 42 661 000 евро
Открытые корты, грунт
Женщины
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Джоанна Конта (Великобритания, 26) – Слоан Стивенс (США, 7) – 6:1, 6:4
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