Азаренко обыграла Таусон и встретится с Остапенко в третьем круге Australian Open
Белорусская теннисистка Виктория Азаренко победила Клару Таусон из Дании в матче второго круга Australian Open — 6:4, 3:6, 6:2.
Игра продолжалась 2 часа 16 минут.
В третьем круге белорусская теннисистка сыграет с Еленой Остапенко (Латвия, 11).
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 58 910 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Второй круг
Виктория Азаренко (Белоруссия, 18) - Клара Таусон (Дания) - 6:4, 3:6, 6:2.
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