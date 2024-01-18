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Сегодня, 17:15

Азаренко обыграла Таусон и встретится с Остапенко в третьем круге Australian Open

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Виктория Азаренко.
Фото Reuters

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко победила Клару Таусон из Дании в матче второго круга Australian Open — 6:4, 3:6, 6:2.

Игра продолжалась 2 часа 16 минут.

В третьем круге белорусская теннисистка сыграет с Еленой Остапенко (Латвия, 11).

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 58 910 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Второй круг

Виктория Азаренко (Белоруссия, 18) - Клара Таусон (Дания) - 6:4, 3:6, 6:2.

Источник: Сетка Australian Open
Теннис
Australian Open
Виктория Азаренко
Елена Остапенко
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