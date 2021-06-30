Касаткина прошла во второй круг Уимблдона
19:44
Российская теннисистка Дарья Касаткина вышла во второй круг Уимблдона.
В первом круге она была сильнее Патричи Марии Тиг из Румынии. Матч продолжался 1 час 40 минут и завершился со счетом 6:0, 3:6, 6:3.
Касаткина сделала один эйс при четырех двойных ошибках и четырех реализованных брейк-пойнтах. У ее соперницы ноль эйсов, пять двойных и один успешный брейк-пойнт.
В следующем раунде Касаткина встретится с победительницей матча Лейла Фернандес (Канада) — Елена Остапенко (Латвия).
Лондон (Великобритания)
Турнир «Большого шлема» Wimbledon
Общий призовой фонд 49 400 000 долларов
Открытые корты, трава
Женщины
Одиночный разряд
Первый круг
Дарья Касаткина (Россия, 31) — Патрича Мария Тиг (Румыния) — 6:0, 3:6, 6:3
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