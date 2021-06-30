Касаткина прошла во второй круг Уимблдона

Российская теннисистка Дарья Касаткина вышла во второй круг Уимблдона.

В первом круге она была сильнее Патричи Марии Тиг из Румынии. Матч продолжался 1 час 40 минут и завершился со счетом 6:0, 3:6, 6:3.

Касаткина сделала один эйс при четырех двойных ошибках и четырех реализованных брейк-пойнтах. У ее соперницы ноль эйсов, пять двойных и один успешный брейк-пойнт.

В следующем раунде Касаткина встретится с победительницей матча Лейла Фернандес (Канада) — Елена Остапенко (Латвия).

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 49 400 000 долларов

Открытые корты, трава

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Дарья Касаткина (Россия, 31) — Патрича Мария Тиг (Румыния) — 6:0, 3:6, 6:3