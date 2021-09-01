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Касаткина победила Вондроушову в первом круге US Open

22:44
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Россиянка Дарья Касаткина победила чешку Маркету Вондроушову в первом круге US Open. Российская теннисистка переиграл соперницу в трех сетах — 3:6, 6:4, 6:4.

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 57 500 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Второй круг

Дарья Касаткина (Россия, 25) — Маркета Вондроушова (Чехия) — 3:6, 6:4, 6:4

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Иван Шитик все материалы автора

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