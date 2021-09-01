Касаткина победила Вондроушову в первом круге US Open
22:44
Россиянка Дарья Касаткина победила чешку Маркету Вондроушову в первом круге US Open. Российская теннисистка переиграл соперницу в трех сетах — 3:6, 6:4, 6:4.
Нью-Йорк (США)
Турнир «Большого шлема» US Open
Общий призовой фонд 57 500 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Второй круг
Дарья Касаткина (Россия, 25) — Маркета Вондроушова (Чехия) — 3:6, 6:4, 6:4
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Зачет
vs
2
Офсайд
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