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Медведев обыграл Кепфера во втором круге US Оpen

22:36
Даниил Медведев. Фото Twitter
Даниил Медведев. Фото Twitter
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Российский теннисист Даниил Медведев победил немца Доминика Кепфера (6:4, 6:1. 6:2) в матче второго раунда US Open в мужском одиночном разряде.

Матч продолжался один час и 50 минут. Медведев сделал восемь эйсов при двух двойных ошибках и семи реализованных брейк-пойнтах. У ее соперника один эйс, три двойные и один успешный брейк-пойнт.

Следующим соперником Медведева станет испанец Пабло Андухар.

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 57 500 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Второй круг

Даниил Медведев (Россия, 2) — Доминик Кепфер (Германия) — 6:4, 6:1, 6:2

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Евгений Петров все материалы автора

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