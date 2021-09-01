Медведев обыграл Кепфера во втором круге US Оpen
22:36
Российский теннисист Даниил Медведев победил немца Доминика Кепфера (6:4, 6:1. 6:2) в матче второго раунда US Open в мужском одиночном разряде.
Матч продолжался один час и 50 минут. Медведев сделал восемь эйсов при двух двойных ошибках и семи реализованных брейк-пойнтах. У ее соперника один эйс, три двойные и один успешный брейк-пойнт.
Следующим соперником Медведева станет испанец Пабло Андухар.
Нью-Йорк (США)
Турнир «Большого шлема» US Open
Общий призовой фонд 57 500 000 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Второй круг
Даниил Медведев (Россия, 2) — Доминик Кепфер (Германия) — 6:4, 6:1, 6:2
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