Касаткина победила Павлюченкову в третьем круге турнира в Австралии
08:38
Россиянка Дарья Касаткина пробилась в четвертьфинал Phillip Island Trophy. В матче третьего круга она одолела соотечественницу Анастасию Павлюченкову, «посеянную» под номером 7. Трехсетовая партия длилась 1 час 48 минут.
Соперницей Касаткиной станет Петра Мартич из Хорватии.
В параллельной игре проиграла еще одна «сеяная» теннисистка: пятая ракетка турнира Ван Цян уступила Ирине-Камелии Бегу из Румынии.
Мельбурн (Австралия)
Турнир WTA Phillip Island Trophy
Призовой фонд 235 238 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Третий круг
Дарья Касаткина (Россия) — Анастасия Павлюченкова (Россия, 7) — 2:6, 6:1, 6:4
Ирина-Камелия Бегу (Румыния) — Ван Цян (Китай, 5) — 6:7, 6:2, 6:1
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