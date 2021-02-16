Касаткина победила Павлюченкову в третьем круге турнира в Австралии

Россиянка Дарья Касаткина пробилась в четвертьфинал Phillip Island Trophy. В матче третьего круга она одолела соотечественницу Анастасию Павлюченкову, «посеянную» под номером 7. Трехсетовая партия длилась 1 час 48 минут.

Соперницей Касаткиной станет Петра Мартич из Хорватии.

В параллельной игре проиграла еще одна «сеяная» теннисистка: пятая ракетка турнира Ван Цян уступила Ирине-Камелии Бегу из Румынии.

Мельбурн (Австралия)

Турнир WTA Phillip Island Trophy

Призовой фонд 235 238 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Дарья Касаткина (Россия) — Анастасия Павлюченкова (Россия, 7) — 2:6, 6:1, 6:4

Ирина-Камелия Бегу (Румыния) — Ван Цян (Китай, 5) — 6:7, 6:2, 6:1