Каливод заявил, что Медведев и Рублев играли в ужаснейших условиях в четвертьфинале US Open

Заслуженный тренер России Александр Каливод поделился эмоциями от матча 1/4 финала US Open, где встречались россияне Даниил Медведев и Андрей Рублев.

«Матч Медведева и Рублева не получился захватывающим. Ребята играли в ужаснейших условиях. В каких-то моментах очень сложно было охарактеризовать действия теннисистов из-за того, что они чаще всего носили спонтанный характер. Кроме того, мы наблюдали медицинские перерывы из-за ужасной жары +35 °С. Такое выдержать практически невозможно даже профессиональным спортсменам. И показать супертеннис со сверхинтересными розыгрышами достаточно сложно. Всего один раз мы смогли увидеть длительный розыгрыш в 34 удара, но в основном это были серии по три и четыре удара. С точки зрения зрелищности их противостояние не выглядело содержательным. Всему виной погодные условия», — приводит слова Каливода RT.

Он также предположил, что Медведев был лучше адаптирован к таким условиям проведения игры и потому оказался сильнее.

В полуфинале US Open Медведев сыграет с Карлосом Алькарасом. Испанец в четвертьфинале обыграл немца Александра Зверева.