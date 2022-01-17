Кафельников о победе Аслана Карацева: «В таких матчах приходит уверенность!»

Экс первая ракетка мира Евгений Кафельников в разговоре с «СЭ» отреагировал на победу Аслана Карацева в матче против испанца Хауме Мунара в первом круге одиночного разряда турнира «Большого шлема» Australian Open в Мельбурне.

«Восстанавливаться нужно элементарно, как и до этого, — сказал Кафельников «СЭ». — Ничего страшного. Карацев — парень крепкий физически. Не думаю, что у него будут проблемы с восстановлением. Неприятно, что первый круг складывается таким образом, но и соперник был не из легких. Ничего страшного. В таких матчах приходит уверенность. Это, наверное, самое главное. Шансы во втором круге? Конечно, есть. Карацев и по рейтингу выше, и играет лучше. Есть все шансы выйти в третий круг».

Карацев отметился семью эйсами, допустил восемь двойных ошибок и сделал восемь брейков. На счету Мунара шесть эйсов, четыре двойные ошибки и восемь брейков.

Следующим соперником Карацева станет представитель США Маккензи Макдональд.