Australian Open: Карацев играет против Мунара, расписание и результаты матчей 17 января

С 17 по 30 января в Мельбурне (Австралия) проходит Australian Open-2022. Игры Открытого чемпионата Австралии по теннису пройдут на кортах спортивного комплекса «Мельбурн-Парк». Australian Open является одним из четырех турниров «Большого шлема».

Расписание дня:

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 54 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

Маттео Берреттини (Италия, 7) — Брэндон Накашима (США) — 4:6, 6:2, 7:6 (7:5), 6:3

Денис Шаповалов (Канада, 14) — Ласло Джере (Сербия) — 7:6 (7:3), 6:4, 3:6, 7:6 (7:3)

Хуберт Хуркач (Польша, 10) — Егор Герасимов (Белоруссия) — 6:2, 7:6 (7:3), 6:7 (5:7), 6:3

Гаэль Монфис (Франция, 17) — Федерико Кория (Аргентина) — 6:1, 6:1, 6:3

Себастьян Корда (США) — Кэмерон Норри (Великобритания, 12) — 6:3, 6:0, 6:4

Александр Вукич (Австралия, WC) — Ллойд Харрис (ЮАР, 30) — 4:6, 6:3, 7:5, 7:6 (7:3)

Квон Сун Ву (Корея) — Хольгер Витус Недсков Руне (Дания) — 3:6, 6:4, 3:6, 6:3, 6:2

Карен Хачанов (Россия, 28) — Денис Кудла (США) — 3:6, 6:3, 6:2, 7:6 (7:2)

Раду Албот (Молдавия, Q) — Йосихито Нисиока (Япония) — 6:3, 6:4, 4:6, 6:2

Пабло Карреньо Буста (Испания, 19) — Томас Мартин Этчеверри (Аргентина, Q) — 6:1, 6:2, 7:6 (7:2)

Карлос Алькарас (Испания, 31) — Алехандро Табило (Чили, Q) — 6:2, 6:2, 6:3

Корантен Муте (Франция) — Люка Пуй (Франция, WC) — 3:6, 6:3, 6:4, 6:3

Адриан Маннарино (Франция) — Джеймс Дакуорт (Австралия) — 6:4, 2:6, 3:6, 6:2, 6:1

Кристиан Гарин (Чили, 16) — Факундо Баньис (Аргентина) — 6:3, 6:4, 5:7, 6:7 (4:7), 6:3

Александр Бублик (Казахстан) — Эрнесто Эскобедо (США, LL) — 3:6, 7:6 (7:5), 6:3, 6:3

Душан Лайович (Сербия) — Мартон Фучович (Венгрия) — 6:3, 4:6, 6:1, 6:7 (6:8), 6:1

Бенжамен Бонзи (Франция) — Петер Гойовчик (Германия) — 6:3, 6:3, 6:3

Маккензи Макдональд (США) — Никола Милоевич (Сербия, Q) — 5:7, 6:4, 6:3, 6:2

Доминик Кепфер (Германия) — Карлос Табернер (Испания) — 6:1, 3:6, 6:4, 6:1

Рафаэль Надаль (Испания, 6) — Маркос Гирон (США) — 6:1, 6:4, 6:2

Стефан Козлов (США, WC) — Иржи Веселы (Чехия) — 7:5, 6:3, 6:4

Лоренцо Сонего (Италия, 25) — Сэм Куэрри (США) — 7:5, 6:3, 6:3

Педро Мартинес (Испания) — Федерико Дельбонис (Аргентина) — 7:6 (17:15), 3:6, 6:4, 6:2

Томми Пол (США) — Михаил Кукушкин (Казахстан, Q) — 6:3, 6:4, 6:2

Оскар Отте (Германия) — Цен Чуньсинь (Тайвань, WC) — 6:4, 6:3, 6:2

Таллон Грикспур (Нидерланды) — Фабио Фоньини (Италия) — 6:1, 6:4, 6:4

Миомир Кецманович (Сербия) — Сальваторе Карузо (Италия, LL) — 6:4, 6:2, 6:1

Янник Ханфманн (Германия, Q) — Танаси Коккинакис (Австралия, WC) — 6:2, 6:3, 6:2

Райлли Опелка (США, 23) — Кевин Андерсон (ЮАР) — 6:3, 6:4, 7:6 (7:3)

Джон Миллмэн (Австралия) — Фелисиано Лопес (Испания) — 6:1, 6:3, 4:6, 7:5

09:00 Хауме Мунар — Аслан Карацев;

11:00 Александр Зверев — Даниэль Альтмайер

Australian Open-2022: основная информация о турнире по теннису в Мельбурне