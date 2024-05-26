Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 13:10

Искусственный интеллект оценил шансы Медведева выиграть «Ролан Гаррос»-2024

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Даниил Медведев.
Фото Global Look Press

Искусственный интеллект Stats Perform назвал основных фаворитов на победу в «Ролан Гаррос»-2024.

Российский теннисист Даниил Медведев занял четвертое место в рейтинге претендентов. Его шансы оцениваются в пять процентов. Испанец Карлос Алькарас может выиграть трофей «Большого шлема» с вероятностью в 6 процентов. На вторую строчку система поставила серба Новака Джоковича (10%), а главным фаворитом является итальянец Янник Синнер (13%).

Открытый чемпионат Франции-2024 проходит с 26 мая по 8 июня в Париже. Действующим победителем турнира является Новак Джокович.

Ролан Гаррос
Даниил Медведев
0
Читайте также
«Зенит» победил «Ростов» и стал чемпионом России в шестой раз подряд
«Зенит» стал 10-кратным чемпионом России
В России с 1 июня часть граждан получат двойную пенсию
Проклятье «Динамо» существует. За какие грехи расплачивается клуб?
Байден вновь допустил оскорбительное высказывание в адрес Путина
В Ленобласти мать наехала на 4-летнюю дочь во время парковки на даче
Популярное видео
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
Алексей Шевченко снова стал тренером
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
Канада — Швейцария: 1/2 финала чемпионата мира, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
Швеция — Чехия: 1/2 финала чемпионата мира, видеообзор матча
Шипачев стал не нужен «Ак Барсу»
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
Дацик — Тернер / Папин — Челемба: прямой эфир
В каком клубе будет играть Радулов / Слепышев перешел в «Динамо»
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Швеция — Финляндия: 1/4 финала чемпионата мира, видеообзор матча
США — Чехия: 1/4 финала чемпионата мира, видеообзор матча
Канада — Словакия: 1/4 финала чемпионата мира, видеообзор матча
Швейцария — Германия: 1/4 финала чемпионата мира, видеообзор матча
Усиление «Динамо», обмен «Торпедо» и ЦСКА
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Металлург» подписал трех легионеров: двух старых и одного нового
Финляндия — Швейцария: чемпионат мира, видеообзор матча
Швеция — Словакия: чемпионат мира, видеообзор матча
Канада — Чехия: чемпионат мира, видеообзор матча
Латвия — США: чемпионат мира, видеообзор матча
Франция — Германия: чемпионат мира, видеообзор матча
Австрия — Великобритания: чемпионат мира, видеообзор матча
Материалы сюжета: Гонка лидеров ATP-тура: Медведев против Джоковича, Синнера и Алькараса
Медведеву неуютно на «Ролан Гаррос». Россиянин жалуется еще до своего стартового матча
Медведев: «95 процентов, что я буду играть на Олимпиаде»
Джокович проиграл Махачу в полуфинале турнира в Женеве
Медведев проиграл Надалю тренировочный сет на «Ролан Гаррос»
Медведев избежал матча с Надалем на старте «Ролан Гаррос». Россиянину повезло с жеребьевкой
Надаль встретится со Зверевым в первом круге «Ролан Гаррос»
Материалы сюжета: «Ролан Гаррос» 2024, основные материалы: новости и обзоры, расписание и результаты матчей
Медведеву неуютно на «Ролан Гаррос». Россиянин жалуется еще до своего стартового матча
«Ролан Гаррос» 2024, женщины, расписание и результаты 26 мая: Кудерметова — Боузкова и другие
Матчи Рублева и Алькараса, Кудерметовой, Тимофеевой и Шнайдер. Онлайн-трансляция дня «Ролан Гаррос»
«Ролан Гаррос»: где смотреть трансляции Открытого чемпионата Франции 2024
«Ролан Гаррос» 2024, мужчины, расписание и результаты 26 мая: Рублев — Даниэль, Вольф — Алькарас и другие
Тарпищев заявил, что жеребьевка «Ролан Гаррос» сложилась неудачно для россиян
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Ролан Гаррос»: где смотреть трансляции Открытого чемпионата Франции 2024

«Ролан Гаррос» 2024, женщины, расписание и результаты 26 мая: Кудерметова — Боузкова и другие

Придумай мем

Новости
RSS RSS
Все новости