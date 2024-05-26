«Ролан Гаррос»: где смотреть трансляции Открытого чемпионата Франции 2024

«Ролан Гаррос» 2024 пройдет в Париже с 26 мая по 9 июня

123-й розыгрыш Открытого чемпионата Франции стартовал с квалификации 20 мая. Матчи основной сетки пройдут с 26 мая по 9 июня. «Ролан Гаррос» традиционно проходит на кортах теннисного центра Roland Garros в Париже.

В России официальной трансляции турниров «Большого шлема» нет. Следить за играми в прямом эфире можно в социальной сети «ВКонтакте» в тематических сообществах. Также смотреть соревнования можно на официальном сайте Открытого чемпионата Франции.

Действующим победителем парижского «мэйджора» в мужском одиночном разряде является сербский теннисист Новак Джокович, в женском одиночном разряде — представительница Польши Ига Свентек.

Подробную информацию о турнире читайте в нашем материале.

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