Халеп обыграла Шуай в четвертьфинале Уимблдона

Румынская теннисистка Симона Халеп обыграла китаянку Чжан Шуай в четвертьфинале турнира "Большого шлема" Уимблдон - 7:6(7:4), 6:1. Встреча продолжалась 1 час 29 минут.
В полуфинале Халеп сыграет с победительницей пары Элина Свитолина (Украина) - Каролина Мухова (Чехия).
Лондон (Великобритания)
Турнир "Большого шлема" Wimbledon
Общий призовой фонд 49 400 000 долларов
Открытые корты, трава
Женщины
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Симона Халеп (Румыния, 7) - Чжан Шуай (Китай) - 7:6(7:4), 6:1
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