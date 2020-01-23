Халеп обыграла Дарт и пробилась в третий раунд Australian Open

Румынская теннисистка Симона Халеп обыграла британку Хэрриет Дарт (6:2, 6:4) во втором раунде Australian Open в женском одиночном разряде.

Матч продолжался один час и 17 минут. В следующем раунде Халеп сыграет с победительницей пары Дэниэлл Коллинз (США) — Юлия Путинцева (Казахстан).

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 49100000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Второй круг

Симона Халеп (Румыния, 4) — Хэрриет Дарт (Великобритания, Q) — 6:2, 6:4