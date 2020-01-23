Халеп обыграла Дарт и пробилась в третий раунд Australian Open
12:33
Румынская теннисистка Симона Халеп обыграла британку Хэрриет Дарт (6:2, 6:4) во втором раунде Australian Open в женском одиночном разряде.
Матч продолжался один час и 17 минут. В следующем раунде Халеп сыграет с победительницей пары Дэниэлл Коллинз (США) — Юлия Путинцева (Казахстан).
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 49100000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Второй круг
Симона Халеп (Румыния, 4) — Хэрриет Дарт (Великобритания, Q) — 6:2, 6:4
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