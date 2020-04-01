Халеп не терпится защитить титул победительницы Уимблдона. Турнир отменили

Румынка Симона Халеп поделилась мнением об отмене Уимблдона. Турнир «Большого шлема» должен был пройти с 29 июня по 12 июля.

— Так грустно слышать, что Уимблдон не состоится в этом году, — написала румынка в своем Twitter. — Прошлогодний финал навсегда останется одним из самых счастливых дней в моей жизни! Но мы переживаем нечто большее, чем теннис, и Уимблдон вернется! А это значит, что мне еще больше не терпится отстоять свой титул.

В финале прошлогоднего турнира Халеп разгромила американку Серену Уильямс.

Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета перенес Уимблдон на 2021 год —с 28 июня по 11 июля 2021 года.