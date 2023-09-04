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Сегодня, 21:43

Хачанов высказался о своем выступлении на US Open

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Карен Хачанов.
Фото Global Look Press

Российский теннисист Карен Хачанов прокомментировал свое выступление на US Open в этом году.

27-летний россиянин проиграл Майклу Ммо из США в первом круге турнира — 6:2, 6:4, 6:2.

«Спасибо US Open и всем замечательным болельщикам за то, что создали один из моих любимых турниров. В этом году у меня было немного другое чувство... После трех месяцев отсутствия, было здорово вернуться на корт и снова почувствовать энергию толпы.

К сожалению, я не смог подготовиться лучше из-за того, что у меня не было достаточно времени до US Open. Но мне очень хотелось здесь сыграть. Я знаю, что сейчас я даже не близок к своей лучшей физической форме и игре, которую мог показывать ранее. Мне потребуется время, чтобы вернуться на свой уровень. Сейчас как никогда мне нужна ваша поддержка! Скоро увидимся, Нью-Йорк!» - написал Хачанов в соцсетях.

Теннис
US Open
Карен Хачанов
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