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Сегодня, 19:48

Джокович обыграл Молчана и вышел в третий круг «Ролан Гаррос

Иван Шитик
Корреспондент
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Первая ракетка мира Новак Джокович обыграл Алекса Молчана и вышел в третий круг «Ролан Гаррос».

За 2 часа 18 минут матча 35-летний серб сделал четыре брейка, 10 раз подал навылет и не допустил двойных ошибок. 24-летний словак реализовал один брейк-пойнт, выполнил четыре эйса и дважды ошибся на подаче.

Соперником Джоковича по третьему кругу Открытого чемпионата Франции станет словенец Альяж Бедене.

Париж (Франция)

Турнир «Большого шлема» Roland Garros

Общий призовой фонд 43 600 000 евро

Открытые корты, грунт

Мужчины

Одиночный разряд

Второй круг

Новак Джокович (Сербия, 1) — Алекс Молчан (Словакия) — 6:2, 6:3, 7:6 (7:4)

Брэндон Накашима (США) — Таллон Грикспур (Нидерланды) — 7:6 (8:6), 6:4, 6:2

Филип Краинович (Сербия) — Борна Гойо (Хорватия, Q) — 7:6 (7:5), 6:2, 5:7, 6:1

Альяж Бедене (Словения) — Пабло Куэвас (Уругвай) — 4:6, 6:4, 7:6 (7:5), 6:4

Бернабе Сапата Миральес (Испания, Q) — Тэйлор Фритц (США, 13) — 3:6, 6:2, 6:2, 6:3

Roland Garros
Новак Джокович
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