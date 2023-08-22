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Допинг

Сегодня, 08:59

Халеп не допустили до US Open из-за допингового скандала

Виктория Кравченко
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Симона Халеп.
Фото Global Look Press

Бывшая первая ракетка мира Симона Халеп исключена из списка участников Открытого чемпионата США из-за допингового скандала, сообщает Daily Mail.

В турнире ее заменит 134-я ракетка мира американка Тэйлор Таунсенд.

31-летняя румынка отстранена от соревнований из-за допингового дела, которое рассматривается с октября 2022 года.

29 июля начались слушания по допинговому делу Халеп. В октябре прошлого года румынку временно отстранили от соревнований из-за положительной допинг-пробы, которую она сдала во время US Open. В мае ей предъявили еще одно обвинение в допинге.

Симона Халеп
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