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5 сентября, 01:10

Гауфф обыграла Чжан Шуай и вышла в четвертьфинал US Open

Сергей Разин
корреспондент
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Американская теннисистка Кори Гауфф в матче 1/8 финала US Open обыграла китаянку Чжан Шуай со счетом 7:5, 7:5.

Встреча продолжалась 1 час 59 минут. Американка сделала 5 эйсов, 8 двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 11.

В четвертьфинале Гауфф встретится с француженкой Каролин Гарсией.

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 60 102 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Четвертый круг

Чжан Шуай (Китай) — Кори Гауфф (США, 12) — 5:7, 5:7

US Open
Кори Гауфф
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