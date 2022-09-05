Гауфф обыграла Чжан Шуай и вышла в четвертьфинал US Open
Американская теннисистка Кори Гауфф в матче 1/8 финала US Open обыграла китаянку Чжан Шуай со счетом 7:5, 7:5.
Встреча продолжалась 1 час 59 минут. Американка сделала 5 эйсов, 8 двойных ошибок и реализовала 5 брейк-пойнтов из 11.
В четвертьфинале Гауфф встретится с француженкой Каролин Гарсией.
Нью-Йорк (США)
Турнир «Большого шлема» US Open
Общий призовой фонд 60 102 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Четвертый круг
Чжан Шуай (Китай) — Кори Гауфф (США, 12) — 5:7, 5:7
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