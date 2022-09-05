Берреттини прокомментировал выход в четвертьфинал US Open-2022

Итальянский теннисист Маттео Берреттини прокомментировал выход в четвертьфинал Открытого чемпионата США.

«Я на самом деле рад, что начал матч не так, как хотел. Я проигрывал сет и брейк… и все-таки нашел в себе силы. Должен сказать, что в четвертом сете я немного устал, а он играл в невероятный теннис. Поэтому я подумал: «Хорошо, теперь я выложусь по полной.

Мне нравится играть в таких условиях, мне нравится играть здесь, в Нью-Йорке, но здесь многое меняется. Два дня назад в матче с Марреем было не влажно, сегодня утром было жарко, во время матча пришлось выпить много воды, что я и делал», — приводит слова Берреттини пресс-служба ATP.

Берреттини обыграл испанца Алехандра Давидовича Фокину в четвертом круге US Open со счетом 3:6, 7:6 (7:2), 6:3, 4:6, 6:2. В четвертьфинале турнира он встретится с норвежцем Каспером Руудом.