Гаспарян вышла во второй круг US Open

Россиянка Маргарита Гаспарян в трех сетах (6:3, 6:7 (0:7), 6:0) обыграла представительницу Пуэрто-Рико Монику Пуиг и вышла во второй круг US Open. Матч длился два часа и 20 минут. В следующем раунде Гаспарян встретится с победительницей пары Кристи Ан (США) — Серена Уильямс (США).

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 53 402 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Маргарита Гаспарян (Россия) — Моника Пуиг (Пуэрто-Рико) — 6:3, 6:7 (0:7), 6:0

Изалин Бонавантюр (Бельгия) — Чжан Шуай (Китай, 25) — 4:6, 6:3, 6:2