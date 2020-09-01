Гаспарян вышла во второй круг US Open
21:55
Россиянка Маргарита Гаспарян в трех сетах (6:3, 6:7 (0:7), 6:0) обыграла представительницу Пуэрто-Рико Монику Пуиг и вышла во второй круг US Open. Матч длился два часа и 20 минут. В следующем раунде Гаспарян встретится с победительницей пары Кристи Ан (США) — Серена Уильямс (США).
Нью-Йорк (США)
Турнир «Большого шлема» US Open
Общий призовой фонд 53 402 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Первый круг
Маргарита Гаспарян (Россия) — Моника Пуиг (Пуэрто-Рико) — 6:3, 6:7 (0:7), 6:0
Изалин Бонавантюр (Бельгия) — Чжан Шуай (Китай, 25) — 4:6, 6:3, 6:2