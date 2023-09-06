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Сорана Кирстя — Каролина Мухова: прямая трансляция матча US Open (видео)

Матч 1/4 финала US Open Кирстя — Мухова начнется 6 сентября в 02:00 мск
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Сорана Кирстя.
Фото USA Today Sports

Румынская теннисистка Сорана Кирстя и чешка Каролина Мухова сыграют в матче 1/4 финала US Open в ночь на среду, 6 сентября. Встреча начнется в 02.00 по московскому времени.

Смотреть в прямом эфире бесплатно видеотрансляцию матча Открытого чемпионата США в женском одиночном разряде можно будет в соцсети «ВКонтакте». «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию самых интересных событий турнира «Большого шлема».

В двух последних личных встречах Сорана Кырстя и Каролина Мухова обменялись победами.

В 2022 году победительницей US Open стала полька Ига Свентек.

Расписание и результаты игр мужчин и женщин, микста и пар, сетки турниров и обзоры матчей доступны в разделах «Большого шлема» и US Open сайта «СЭ».

US Open-2023: основная информация о турнире «Большого шлема»

Фрэнсис Тиафо, Новак Джокович и&nbsp;Елена Остапенко. Матчи Джоковича, Тиафо и Остапенко в 1/4 финала: онлайн-трансляция US Open

Теннис
US Open
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