Фоньини обыграл Дельбониса на Roland Garros

Итальянский теннисист Фабио Фоньини обыграл аргентинца Федерико Дельбониса (6:4, 3:6, 6:3, 6:3) во втором раунде Roland Garros в мужском одиночном разряде. Матч продолжался два часа и 26 минут.

В следующем раунде соперником итальянца станет испанец Роберто Баутиста Агут.

Париж (Франция)

Турнир "Большого шлема" Roland Garros

Общий призовой фонд 42 661 000 евро

Открытые корты, грунт

Мужчины

Одиночный разряд

Второй круг

Фабио Фоньини (Италия, 9) - Федерико Дельбонис (Аргентина) - 6:4, 3:6, 6:3, 6:3