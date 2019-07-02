Флинк обыграла Бадосу Хиберт на старте Уимблдона

Российская теннисистка Варвара Флинк выиграла у испанки Паулы Бадосы Хиберт (6:4, 6:2) в первом раунде Уимблдона в женском одиночном разряде.

Матч продолжался один час и 11 минут. В следующем раунде россиянка сыграет с победительницей пары Елена-Габриэла Русе (Румыния) - Юлия Гергес (Германия).

Лондон (Великобритания)

Турнир "Большого шлема" Wimbledon

Общий призовой фонд 49 400 000 долларов

Открытые корты, трава

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Варвара Флинк (Россия, Q) - Паула Бадоса Хиберт (Испания, Q) - 6:4, 6:2

Ивана Йорович (Сербия) - Лесли Керкхове (Голландия, Q) - 7:6(7:5), 6:4

Карла Суарес Наварро (Испания, 30) - Саманта Стосур (Австралия) - 6:2, 7:5

Беатрис Хаддад Майя (Бразилия, Q) - Гарбинье Мугуруса (Испания, 26) - 6:4, 6:4

Аманда Анисимова (США, 25) - Сорана Кирстя (Румыния) - 6:3, 6:3

Джоанна Конта (Великобритания, 19) - Ана Богдан (Румыния, Q) - 7:5, 6:2

Тамара Зиданшек (Словения) - Эжени Бушар (Канада) - 6:3, 5:7, 8:6