Флинк обыграла Бадосу Хиберт на старте Уимблдона

Российская теннисистка Варвара Флинк выиграла у испанки Паулы Бадосы Хиберт (6:4, 6:2) в первом раунде Уимблдона в женском одиночном разряде.
Матч продолжался один час и 11 минут. В следующем раунде россиянка сыграет с победительницей пары Елена-Габриэла Русе (Румыния) - Юлия Гергес (Германия).
Лондон (Великобритания)
Турнир "Большого шлема" Wimbledon
Общий призовой фонд 49 400 000 долларов
Открытые корты, трава
Женщины
Одиночный разряд
Первый круг
Варвара Флинк (Россия, Q) - Паула Бадоса Хиберт (Испания, Q) - 6:4, 6:2
Ивана Йорович (Сербия) - Лесли Керкхове (Голландия, Q) - 7:6(7:5), 6:4
Карла Суарес Наварро (Испания, 30) - Саманта Стосур (Австралия) - 6:2, 7:5
Беатрис Хаддад Майя (Бразилия, Q) - Гарбинье Мугуруса (Испания, 26) - 6:4, 6:4
Аманда Анисимова (США, 25) - Сорана Кирстя (Румыния) - 6:3, 6:3
Джоанна Конта (Великобритания, 19) - Ана Богдан (Румыния, Q) - 7:5, 6:2
Тамара Зиданшек (Словения) - Эжени Бушар (Канада) - 6:3, 5:7, 8:6