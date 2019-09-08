В Нью-Йорке вышли на корт финалисты Открытого чемпионата США — россиянин Даниил Медведев и испанец Рафаэль Надаль.

Теннисисты разыграют титул четвертого, последнего в сезоне турнира «Большого шлема».

Медведев впервые играет чемпионский матч на «мэйджере». Надаль — обладатель 18 «шлемов», трижды побеждал на US Open.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию финала Медведев — Надаль.