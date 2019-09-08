Финал US Open Медведев — Надаль: началась прямая трансляция матча
23:05
В Нью-Йорке вышли на корт финалисты Открытого чемпионата США — россиянин Даниил Медведев и испанец Рафаэль Надаль.
Теннисисты разыграют титул четвертого, последнего в сезоне турнира «Большого шлема».
Медведев впервые играет чемпионский матч на «мэйджере». Надаль — обладатель 18 «шлемов», трижды побеждал на US Open.
«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию финала Медведев — Надаль.
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