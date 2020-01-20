Федерер вышел во второй круг Australian Open

Швейцарец Роджер Федерер в первом круге Australian Open уверенно обыграл американца Стива Джонсона — 6:3, 6:2, 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час и 24 минуты. На счету Роджера 10 эйсов, у его соперника 2 подачи навылет.

В прошлом году Федерер дошел до четвертого круга, в котором уступил греку Стефаносу Циципасу.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 49100000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

Роджер Федерер (Швейцария, 3) — Стив Джонсон (США) — 6:3, 6:2, 6:2