Федерер вышел во второй круг Australian Open
07:58
Швейцарец Роджер Федерер в первом круге Australian Open уверенно обыграл американца Стива Джонсона — 6:3, 6:2, 6:2. Продолжительность противостояния составила 1 час и 24 минуты. На счету Роджера 10 эйсов, у его соперника 2 подачи навылет.
В прошлом году Федерер дошел до четвертого круга, в котором уступил греку Стефаносу Циципасу.
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 49100000 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Первый круг
Роджер Федерер (Швейцария, 3) — Стив Джонсон (США) — 6:3, 6:2, 6:2
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