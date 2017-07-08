Федерер победил Мишу Зверева и в четвертом круге Уимблдона сыграет с Димитровым

Австриец Доминик Тим и швейцарец Роджер Федерер стали последними участниками четвертого круга Уимблдона. Тим в трех сетах одолел Джареда Дональдсона, а Федерер - Мишу Зверева.

В четвертом круге Федерер встретится с Григором Димитровым, а Тим - с Томашем Бердыхом.

Лондон (Великобритания)

Турнир "Большого шлема" Wimbledon

Общий призовой фонд 31 600 000 фунтов

Открытые корты, трава

Мужчины

Одиночный разряд

Третий круг

Тим (Австрия, 8) - Дональдсон (США) - 7:5, 6:4, 6:2

Федерер (Швейцария, 3) - Зверев М. (Германия, 27) - 7:6 (7:3), 6:4, 6:4