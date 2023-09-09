Кафельников: «В финале US Open против Джоковича Медведев тоже должен сыграть на 12 из 10»

Победитель двух турниров «Большого шлема» Евгений Кафельников в комментарии для «СЭ» поделился ожиданиями от финала US Open между россиянином Даниилом Медведевым и сербом Новаком Джоковичем.

«Что нужно сделать Даниилу, чтобы одолеть Новака? То же самое, что он сделал в матче против Алькараса. Ничего сверхъестественного. Нужно тоже играть на 12 из 10 против Джоковича, он действительно может. Всегда есть шанс обыграть кого угодно. Почему бы им не воспользоваться в этот раз?» — сказал Кафельников «СЭ».

После победы в полуфинале US Open над Карлосом Алькарасом Даниил Медведев сказал, что сыграл в матче на 12 из 10.

Финал между Медведевым и Джоковичем пройдет в воскресенье, 10 сентября. Соперники встретятся в 15?й раз: ранее девять побед в очных встречах одержал сербский теннисист, пять раз сильнее был Медведев, в том числе в финале US Open?2021.