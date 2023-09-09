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Сегодня, 10:44

Веснина оценила шансы Медведева на победу в финале US Open над Джоковичем

Дарья Алексеева
Корреспондент
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Олимпийская чемпионка Елена Веснина в комментарии для «СЭ» поделилась ожиданиями от финала US Open, где встретятся российский теннисист Даниил Медведев и серб Новак Джокович.

«В финале Медведев будет бороться с лучшим теннисистом на данный момент — Новаком Джоковичем. У него есть все шансы для того, чтобы победить. Он невероятно проводит турнир на US Open. Приятно смотреть, как он борется, как каждый раз выпутывается из сложных ситуаций и прибавляет в трудные моменты», — сказала Веснина «СЭ».

Матч Медведев — Джокович состоится 10 сентября и начнется в 23.00 по московскому времени.

Даниил Медведев
Елена Веснина
Новак Джокович
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