Веснина оценила шансы Медведева на победу в финале US Open над Джоковичем

Олимпийская чемпионка Елена Веснина в комментарии для «СЭ» поделилась ожиданиями от финала US Open, где встретятся российский теннисист Даниил Медведев и серб Новак Джокович.

«В финале Медведев будет бороться с лучшим теннисистом на данный момент — Новаком Джоковичем. У него есть все шансы для того, чтобы победить. Он невероятно проводит турнир на US Open. Приятно смотреть, как он борется, как каждый раз выпутывается из сложных ситуаций и прибавляет в трудные моменты», — сказала Веснина «СЭ».

Матч Медведев — Джокович состоится 10 сентября и начнется в 23.00 по московскому времени.