Энди Роддик — о финале женского US Open: «Эти две молодые девушки — подарок теннису»
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Бывший американский теннисист Энди Роддик прокомментировал финал женского US Open между 18-летней британкой Эммой Радукану и 19-летней канадкой Лейлой Фернандес (6:4, 6:3).
«Эти две молодые девушки — подарок теннису. Абсолютный подарок», — написал Роддик в Twitter.
Радукану прошла в финал через квалификацию, не проиграв ни одного сета.
Для британки это первый титул WTA в карьере. Ранее 150-я ракетка мира три раза побеждала на турнирах ITF.
These two young women are a gift to tennis. An absolute gift.— andyroddick (@andyroddick) September 11, 2021
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