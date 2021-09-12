Бывший американский теннисист Энди Роддик прокомментировал финал женского US Open между 18-летней британкой Эммой Радукану и 19-летней канадкой Лейлой Фернандес (6:4, 6:3).

«Эти две молодые девушки — подарок теннису. Абсолютный подарок», — написал Роддик в Twitter.

Радукану прошла в финал через квалификацию, не проиграв ни одного сета.

Для британки это первый титул WTA в карьере. Ранее 150-я ракетка мира три раза побеждала на турнирах ITF.