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Королева Великобритании поздравила Радукану с победой на US Open

05:44
Эмма Радукану. Фото Twitter
Эмма Радукану. Фото Twitter
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Королева Великобритании Елизавета II поздравила 18-летнюю Эмму Радукану с победой в финале US Open над канадкой Лейлой Фернандес (6:4, 6:3).

«Это выдающееся достижение в таком юном возрасте, которое воплощает вашу упорную работу и целеустремленность. Не сомневаюсь, что ваше потрясающее выступление — как и выступление вашей соперницы Лейлы Фернандес, — вдохновит новое поколение теннисистов. Отправляю наилучшие пожелания вам», — говорится в сообщении Елизаветы II.

Радукану прошла в финал через квалификацию, не проиграв ни одного сета.

Для Радукану это первый титул WTA в карьере. Ранее 150-я ракетка мира три раза побеждала на турнирах ITF.

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Сергей Разин все материалы автора

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