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Сегодня, 09:11

Экс вторая ракетка мира Пивоварова призналась, что ее напугала игра Медведева с Боржешом

Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывшая вторая ракетка мира среди юниоров Анастасия Пивоварова высказалась о победе Даниила Медведева над португальцем Нуну Боржешом в четвертом круге Australian Open.

«Впечатления после матча Медведева совсем неоднозначные, он мог выиграть в трех сетах. Вел 5:2, были матчболы, но откуда-то взялись двойные ошибки, и он проиграл сет 5:7. Хорошо, что в четвертом собрался и выиграл, но это было совершенно непонятное для меня развитие событий. Против такого игрока, не топ-уровня, он мог спокойно выигрывать, и неясно, что на него нашло. Меня это немного пугает, потому что дальше будут более серьезные соперники, и как он будет играть на том уровне, для меня пока загадка», — приводит слова Пивоварова «Газета.Ru».

Медведев победил Боржешав четырех сетах со счетом 6:3, 7:6 (7:4), 5:7, 6:1. Его следующим соперником станет поляк Хуберт Хуркач, этот матч должен состояться в ночь на среду, 24 января.

Источник: Газета.Ru
Теннис
Australian Open
Анастасия Пивоварова
Даниил Медведев
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