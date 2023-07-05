Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open
Игры
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 16:45

Экоактивисты сорвали матч первого круга Уимблдона

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Экоактивисты на корте Уимблдона.
Фото Скриншот трансляции

Активисты экологического движения Just Stop Oil сорвали матч первого круга Уимблдона между болгарином Григором Димитровым и японцем Шо Шимабукуро.

Как сообщает The Guardian, во время второго сета два человека выбежали на 18-й корт и выбросили конфетти оранжевого цвета и пилу. После этого один из протестующих сел на газон.

В заявлении движения в соцсетях говорится: «Мы не можем позволить следующему поколению собирать осколки».

Just Stop Oil — британское экологическое движение, которое ставит своей целью прекратить лицензирование и производство правительством новых видов топлива.

Экологи все активнее мешают спорту. Как реагировать на протесты экоактивистов?

Источник: Сетка Уимблдона-2023
Теннис
Уимблдон
0
Читайте также
Менеджер команды Федора Емельяненко: «Для белгородских спортивных чиновников нас будто нет»
Биатлонистка Жюли Симон обвиняется в мошенничестве с банковскими картами
Не менее 36 человек пострадали в результате ударов ВСУ по Макеевке
Путин заявил об увеличении темпов расселения из непригодного жилья
Мишустин пообещал выполнить социальные обязательства перед гражданами
Как работает система стабилизации цен на продукты: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
Сафиуллин - победитель юниорского Australian Open
Шарапова перед финалом с Уильямс
Макарова перед матчем с Шараповой
Как Шарапова настраивалась на Бушар
Australian open: закулисье
Звонарева - во втором круге Australian Open!
Южный готовится к Надалю
Уимблдон: тысячи фанатов в ожидании суперфинала!
Начало дня на Уимблдоне
Шарапова в финале Roland Garros!
Шарапова и Азаренко в полуфинале Roland Garros!
Шамиль Тарпищев об итогах Australian Open и матче Кубка Федерации
Азаренко защитила титул
Энди Маррэй - второй финалист Открытого чемпионата Австралии по теннису
Шарапову остановил "робот"
Азаренко в финале
Шарапова покидает Мельбурн
Без Кузнецовой и без Уильямс
Кузнецова покидает Австралию
Шарапова: курс на Серену
Шарапова в полуфинале
Кузнецова в четвертьфинале
Шамиль Тарпищев: "На счет 6:0, 6:0 профессионалы внимания не обращают"
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Матч Медведева на Уимблдоне остановлен из-за дождя

Касаткина вышла в третий круг Уимблдона, отдав сопернице лишь два гейма
Новости
RSS RSS
Все новости