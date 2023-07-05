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Сегодня, 16:22

Матч Медведева на Уимблдоне остановлен из-за дождя

Мария Гусева
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Даниил Медведев.
Фото AFP

Несколько матчей Уимблдона были прерваны из-за дождя.

В том числе остановлен матч первого круга между российским теннисистом Даниилом Медведевым и британцем Артуром Фери. Встреча проходит на Корте № 1.

Также был прерван матч второго круга между россиянкой Дарьей Касаткиной и представительницей Великобритании Джоди Беррейдж. Игра проходит на Центральном корте.

Вчера из-за непогоды в Лондоне не завершилось 60 матчей. Все они запланированы на сегодня. Дожди мешает проведению турнира третий день подряд.

Уимблдон: новости, статьи, результаты матчей турнира

Источник: https://www.sport-express.ru/tennis/L/big/wimbledon/
Теннис
Уимблдон
Даниил Медведев
Дарья Касаткина
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