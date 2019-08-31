Джокович в 1/8 финала US Open сыграет с Вавринкой
06:18
Серб Новак Джокович, который является действующим чемпионом US Open, в третьем круге обыграл американца Дениса Кудлу — 6:3, 6:4, 6:2. Продолжительность встречи составила 2 часа и 5 минут.
За право выйти в 1/4 финала Джокович сыграет со швейцарцем Стэном Вавринкой.
Нью-Йорк (США)
Турнир «Большого шлема» US Open
Общий призовой фонд 57 238 700 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Третий круг
Новак Джокович (Сербия, 1) — Денис Кудла (США) — 6:3, 6:4, 6:2