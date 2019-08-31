Джокович в 1/8 финала US Open сыграет с Вавринкой

Серб Новак Джокович, который является действующим чемпионом US Open, в третьем круге обыграл американца Дениса Кудлу — 6:3, 6:4, 6:2. Продолжительность встречи составила 2 часа и 5 минут.

За право выйти в 1/4 финала Джокович сыграет со швейцарцем Стэном Вавринкой.

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 57 238 700 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Третий круг

Новак Джокович (Сербия, 1) — Денис Кудла (США) — 6:3, 6:4, 6:2