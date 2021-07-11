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Берреттини признал, что Джокович был сильнее его

19:58
Маттео Берретини. Фото AFP
Маттео Берретини. Фото AFP
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Итальянский теннисист Маттео Берреттини поделился впечатлениями после финала Уимблдона против Новака Джоковича. Победу одержал серб — 6:7 (4:7), 6:4, 6:4, 6:3.

«Меня переполняют чувства, — признался итальянец в интервью после матча. — Несомненно, Новак был сильнее. Он заслужил победу. Он очень многое дал этой игре и продолжает делать это.

Я очень рад был здесь, не мог бы и просить о большем. Спасибо моей семье, друзьям, команде. Это был длинный путь. Надеюсь, что для меня это только начало».

Матч продолжался три часа и 27 минут. Джокович сделал пять эйсов при четырех двойных ошибках и шести реализованных брейк-поинтах. У его соперника 16 эйсов, три двойные и два успешных брейк-поинта.

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Евгений Петров все материалы автора

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