Джокович попросил оказать поддержку пострадавшему от него судье

Сербский теннисист Новак Джокович? попросил болельщиков оказать поддержку судье, в которую он попал мячом. Инцидент случился в матче US Open против испанца Пабло Карреньо-Бусты. Сербу засчитали поражение, а в адрес арбитра началась травля в социальных сетях.

«Спасибо за ваши добрые сообщения. Пожалуйста, также помните, что линейный судья, которого прошлой ночью ударил мяч, тоже нуждается в поддержке нашего сообщества. Она вообще ничего плохого не сделала. Я прошу вас проявлять к ней особую поддержку и заботу в это время. В такие моменты мы становимся сильнее и растем. Делюсь любовью со всеми», — написал Джокович в Twitter.