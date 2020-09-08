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Джокович попросил оказать поддержку пострадавшему от него судье

07:08
Новак Джокович и пострадавшая судья. Фото Twitter
Новак Джокович и пострадавшая судья. Фото Twitter
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Сербский теннисист Новак Джокович? попросил болельщиков оказать поддержку судье, в которую он попал мячом. Инцидент случился в матче US Open против испанца Пабло Карреньо-Бусты. Сербу засчитали поражение, а в адрес арбитра началась травля в социальных сетях.

«Спасибо за ваши добрые сообщения. Пожалуйста, также помните, что линейный судья, которого прошлой ночью ударил мяч, тоже нуждается в поддержке нашего сообщества. Она вообще ничего плохого не сделала. Я прошу вас проявлять к ней особую поддержку и заботу в это время. В такие моменты мы становимся сильнее и растем. Делюсь любовью со всеми», — написал Джокович в Twitter.

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