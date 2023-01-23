Пол обыграл Баутисту-Агута и вышел в четвертьфинал Australian Open
Американский теннисист Томми Пол в 1/8 финала Australian Open обыграл испанца Роберто Баутисту-Агута со счетом 6:2, 4:6, 6:2, 7:5.
Встреча продолжалась 3 часа 22 минут. На счету американца 11 подач навылет, одна двойная ошибка и 6 реализованных брейк-пойнта из 15.
В четвертьфинале Пол встретится с соотечественником Беном Шелтоном.
Мельбурн (Австралия)
Турнир «Большого шлема» Australian Open
Общий призовой фонд 51 520 000 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Четвертый круг
Томми Пол (США) — Роберто Баутиста -Агут (Испания, 24) — 6:2, 4:6, 6:2, 7:5
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