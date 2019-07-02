Дьяченко уступила Младенович в первом раунде Уимблдона

Французская теннисистка Кристина Младенович обыграла россиянку Виталию Дьяченко (7:5, 6:7(4:7), 6:2) в первом раунде Уимблдона в женском одиночном разряде.

Матч продолжался два часа и 25 минут. В следующем раунде Младенович сыграет с победительницей пары Онс Жабер (Тунис) - Петра Квитова (Чехия).

Лондон (Великобритания)

Турнир "Большого шлема" Wimbledon

Общий призовой фонд 49 400 000 долларов

Открытые корты, трава

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Кристина Младенович (Франция) - Виталия Дьяченко (Россия) - 7:5, 6:7(4:7), 6:2