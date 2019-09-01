Димитров победил-Де Минаура и сыграет в Федерером в четвертьфинале US Open
22:20
Болгарин Григор Димитров победил Алекса-Де Минаура из Австралии в четвертом круге US Open. В четвертьфинале он вышел на пятикратного победителя турнира Роджера Федерера.
Нью-Йорк (США)
Турнир «Большого шлема» US Open
Общий призовой фонд 57 238 700 долларов
Открытые корты, хард
Мужчины
Одиночный разряд
Четвертый круг
Григор Димитров (Болгария) — Алекс-Де Минаур (Австралия) — 7:5, 6:3, 6:4
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