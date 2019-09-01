Димитров победил-Де Минаура и сыграет в Федерером в четвертьфинале US Open

Болгарин Григор Димитров победил Алекса-Де Минаура из Австралии в четвертом круге US Open. В четвертьфинале он вышел на пятикратного победителя турнира Роджера Федерера.

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 57 238 700 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Четвертый круг

Григор Димитров (Болгария) — Алекс-Де Минаур (Австралия) — 7:5, 6:3, 6:4