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Новости   //    Теннис   //    "Большой шлем"

Димитров победил-Де Минаура и сыграет в Федерером в четвертьфинале US Open

22:20

Болгарин Григор Димитров победил Алекса-Де Минаура из Австралии в четвертом круге US Open. В четвертьфинале он вышел на пятикратного победителя турнира Роджера Федерера.

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 57 238 700 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Четвертый круг

Григор Димитров (Болгария) — Алекс-Де Минаур (Австралия) — 7:5, 6:3, 6:4

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/big/usopen/2019/1/7/

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