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Сегодня, 14:23

Депутат Свищев об Australian Open: «Выступление под нейтральным статусом — лучше, чем неучастие»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Депутат Госдумы Дмитрий Свищев рассказал о своем отношении к допуску российских теннисистов к участию в Australian Open в нейтральном статусе.

«Я, конечно, доволен, но не совсем. Если бы спортсменов допустили под российским флагом, это было бы оптимально. Но в условиях глобальной русофобской кампании организаторы турнира и вся Федерация тенниса понимают, что спортсмены не должны быть заложниками политики. Совершенно верное решение — допустить наших спортсменов до турниров. Недавно в Британии организация не допустила наших ребят, они потеряли очки и получили большой штраф.
17 декабря прошлого года истекли те санкции, которые на нас наложил Международный арбитражный суд. Согласно этому запрету, российские спортсмены не имели право выступать на крупных международных соревнованиях под флагом и выходить на подиум с гимном. Все остальные санкции, которые пытаются наложить на наших спортсменов, не законны. Время все расставит на свои места. Но сегодня мы считаем, что участие наших спортсменов в турнирах оспаривать нельзя. Мы должны предоставить все условия спортсменам для участия в соревнованиях. Участие под нейтральным статусом — это лучше, чем неучастие», — приводит «Спорт день за днем» слова Свищева.

Australian Open-2023 пройдет с 16 по 29 января.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/deputat-svishchev-ob-australian-open-uchastie-pod-neytralnym-statusom-eto-luchshe-chem-neuchastie
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