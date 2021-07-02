Теннис
«Большой шлем»
Новости
Australian Open Roland Garros Wimbledon US Open
Новости   //    Теннис   //    «Большой шлем»

Кис победила Мертенс в третьем круге Уимблдона

23:03
Теги:

Американка Мэдисон Кис одержала победу над представительницей Бельгии Элизой Мертенс в третьем круге Уимблдона.

Встреча длилась 1 час 13 минут и завершилась победой 23-й ракетки мира в двух сетах со счетом 7:5, 6:3.

В 1/8 финала Кис встретится со швейцаркой Викторией Голубич.

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 49 400 000 долларов

Открытые корты, трава

Женщины

Одиночный разряд

Третий круг

Мэдисон Кис (США, 23) — Элисе Мертенс (Бельгия, 13) — 7:5, 6:3

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Читайте также

Губерниев прокомментировал ответ Черчесова на свой вопрос: «Это как же, вашу мать, извиняюсь, понимать?»
Швейцария — Испания: сразу после гола Шакири на поле выбежал болельщик
Столкновение миров. Колонка Казакова о пресс-конференции Черчесова
Усик — о предстоящем матче Украина — Англия: «Прости, Англия, Украина разобьет тебя»
vs
0
Офсайд