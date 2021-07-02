Кис победила Мертенс в третьем круге Уимблдона

Американка Мэдисон Кис одержала победу над представительницей Бельгии Элизой Мертенс в третьем круге Уимблдона.

Встреча длилась 1 час 13 минут и завершилась победой 23-й ракетки мира в двух сетах со счетом 7:5, 6:3.

В 1/8 финала Кис встретится со швейцаркой Викторией Голубич.

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 49 400 000 долларов

Открытые корты, трава

Женщины

Одиночный разряд

Третий круг

Мэдисон Кис (США, 23) — Элисе Мертенс (Бельгия, 13) — 7:5, 6:3